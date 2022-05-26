Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı

26.05.2022 14:28

Türkiye'de üretilen "SALVO" adlı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapıldı.

Türkiye'de üretilen "SALVO" adlı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapıldı.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeleri, yerli ve yabancı diplomatları ile protokol üyeleri yer aldı.

Dearsan Tersanesinin öz kaynaklarıyla üretilen, dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahip, sınıfının en hızlı ve hareketli su üstü hedefine karşı güdümlü mermi ve makineli tüfekle atış yapabilen, Dearsan SALVO adı verilen SİDA'nın testleri başarıyla tamamlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ülke envanterine ve savunma sanayisine bu önemli katkısından dolayı Dearsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gordi'ye, işlemeli kılıç hediye etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özkan, törene ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Testleri heyecanla ve gururla izlediklerini belirten Özkan, "Yerli imkanlarla üretilen araçların manevra kabiliyetleri, hızları ve hedeflere olan hassasiyeti, karadan çıplak gözle dahi seyredilebildi. Testleri başarıyla geçen bu araçların, çeşitli deniz savunma sanayi araçlarımıza entegre edileceğini ve kısa sürede milli envanterimize gireceğini öğrendik. Karacabey de bu anlamda bir kez daha teknolojik bir yatırıma ev sahipliği yaptı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı
Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı
Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı
Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı İnsansız Deniz Aracı test atışları yapıldı - Son Dakika
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