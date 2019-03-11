Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi.

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri şüpheli T.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa
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