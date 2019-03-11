Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi.
Bursa
'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga
meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis
ekipleri şüpheli T.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı
Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu