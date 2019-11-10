Son Dakika Haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

7 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi meydanında N.Y. (43) ve F.V. (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y., tabancısını çıkartarak F.V'ye ateş etti. Ağır yaralanan F.V., kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı. - BURSA

Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
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