Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Erol S. ile Ersin E. ve Arif E. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersin E, Erol S'yi tabancayla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Erol S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlılar, kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.