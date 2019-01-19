Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bursa
'nın merkez Nilüfer
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşevler
Mahallesi Boğaçhan Sokak'ta Gökhan Ç. ve Sezer G. (24) ile Tolgahan K. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer G. ve Tolgahan K. silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kavganın ardından kaçan Gökhan Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:40 Kaynak: AA
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