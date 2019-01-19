Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak'ta Gökhan Ç. ve Sezer G. (24) ile Tolgahan K. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer G. ve Tolgahan K. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kavganın ardından kaçan Gökhan Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:40 Kaynak: AA

Beşevler, Bursa, Güncel
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