Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı.

Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Yıldırım E, (31) amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) ile iş yüzünden tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Daha sonra tekrar iki kardeşin bulunduğu dükkana gelen Yıldırım E. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak dükkan önünde bağırmaya başladı. Yıldırım E. önce dışarıya çıkan ağabey İsa E'yi sırtından ve kolundan, sonra da kardeşi Bayram E'yi kolundan vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli Yıldırım E'yi kısa sürede olay yerine yakın bir dükkanda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayından İlginç Seçim Mitingi: Cübbe Giyip Halka Seslendi Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu

AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 06:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]