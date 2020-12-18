Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde servisçilik yapan M.S. (51) ile aynı işi yapan F.G. (46) ve M.K. (46) arasında iddiaya göre araçları park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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