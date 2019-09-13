Son Dakika Haberleri: Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, amca çocukları olan Enver Uysal ve Oğulcan Uysal aralarında bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle tartıştı.

Enver Uysal, yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek Oğulcan Uysal'ı yaraladı. Yaralanan Oğulcan Uysal, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı, Enver Uysal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaralanan Oğulcan Uysal'ın kardeşi Alihan Uysal da yanına arkadaşı Burak Çelik'i alarak, gözaltına alınan Enver Uysal'ın arkadaşı Kemal Sağır'ın çalıştığı Pancar Kooperatifi'e gitti.

Alihan Uysal ile arkadaşı Burak Çelik bir süre sonra Kemal Sağır ile tartışmaya başladı. Sağır yanında bulunan tabancayla Alihan Uysal ve Burak Çelik'in ayaklarına ateş ederek yaraladı.

Yaralanan kişiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kemal Sağır da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Devlet Hastanesi, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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