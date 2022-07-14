Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Osman K, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde, 16 Y 6248 plakalı otomobille seyir halinde olan eniştesi Osman K. (42) ile karşılaşan Barış D. (31) aracı durdurarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.