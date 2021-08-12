Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ali Zümbül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Zümbül, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Atatük Cadddesi'ndeki apart dairede Ali Zümbül (28) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

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