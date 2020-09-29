Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Bursa'da kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Bursa'da kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi yakınında Murat S. (53) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Murat S'yi tabancayla bacaklarından yaralayan şüpheli, bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İhsaniye, İzmir, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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