Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı

Bursa'da silahlı örgüt kurma, yağma, tehdit ve yaralama suçlarına karışan biri polis 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da silahlı örgüt kurma, yağma, tehdit ve yaralama suçlarına karışan biri polis 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak üye olmak, yönetmek, örgüt halinde nitelikli yağma, tehdit ve yaralama suçları işledikleri iddia edilen biri polis 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 200 adet 9 mm çapında fişek, 124 adet 7,62 çapında fişek, 66 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 105 adet av fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden polis memuru S.S. ile birlikte G.B. ve R.A. tutuklanırken, şüpheli Y.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı
Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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