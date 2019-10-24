Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, gece kulübü önünde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gece kulübü sahibi olduğu öğrenilen Zeynel Demir (40), kimliği belirsiz kişilerce kulüp önünde silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Zeynel Demir, arkadaşları tarafından araçla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş kovan buldu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.