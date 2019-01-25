Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

24 dakika önce

Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bursa Adliyesi yakınındaki bir hukuk bürosuna avukatıyla görüşmeye gelen C.G, alacak meselesinden davalık olduğu V.A. tarafından iş yerinin girişinde engellendi.

Yanında bulunan tabancayla ateş eden V.A'nın yaraladığı C.G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Bursa Adliyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
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