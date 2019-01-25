Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
24 dakika önce
Bursa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Bursa
'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi
ilçesi Bursa Adliyesi
yakınındaki bir hukuk bürosuna avukatıyla görüşmeye gelen C.G, alacak meselesinden davalık olduğu V.A. tarafından iş yerinin girişinde engellendi.
Yanında bulunan tabancayla ateş eden V.A'nın yaraladığı C.G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayağına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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