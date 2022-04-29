Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

29.04.2022 00:29

Son dakika haberler: Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, husumetlisi olan Hasan K.(32)'yı bacaklarından yaraladı. Tabancadan çıkan mermilerden biri de yoldan geçen Ramazan U.'nun bacağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hasan K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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