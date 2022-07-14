Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı

14.07.2022 16:05
Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde akraba oldukları belirtilen 3 kişi, evlerinin önüne gelen araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde akraba oldukları belirtilen 3 kişi, evlerinin önüne gelen araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı. Yaralılar ifadelerinde kaçan 4 şüpheliyi görmediklerini, ancak aracın husumetli akrabalarına ait olduğunu söyledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde duran Liyadin İnanç, Ferhat İnanç ve Ümit İnanç'a, kimliği belirsiz 4 kişi araçla gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Liyadin, Ferhat ve Ümit İnanç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yaralılar ile görgü tanıklarının ifadelerinde; araçtaki kişileri görmediklerini söylediği, ancak aracın 2 ay önce çocuk kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalarına ait olduğunu belirttikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:09:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement