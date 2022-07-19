Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

19.07.2022 22:37

Son dakika haber: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerine ait araziden Ebeköy Mahallesi'ndeki evlerine dönen B.S. (59), oğlu B.S. (18), O.S. (50) ve oğlu İ.S'nin (17) içinde bulunduğu kamyonete aynı mahallede yaşayan Ş.Y. (58) tüfekle ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi Yenişehir Devlet Hastanesi ve çevredeki başka hastanelere sevk etti.

Yaralılardan İ.S. Yenişehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ş.Y. ile B.S. ve kardeşi O.S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden tartışma yaşandığı iddia edildi.

Jandarma, olay sonrası kaçan Ş.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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