Olay sonrası kaçan Ş.Y. ile B.S. ve kardeşi O.S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden tartışma yaşandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, kendilerine ait araziden Ebeköy Mahallesi'ndeki evlerine dönen B.S. (59), oğlu B.S. (18), O.S. (50) ve oğlu İ.S'nin (17) içinde bulunduğu kamyonete aynı mahallede yaşayan Ş.Y. (58) tüfekle ateş etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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