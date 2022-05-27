Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

27.05.2022 03:06

Nilüfer ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz kimlikleri belirlenmeyen şüpheli veya şüpheliler, Hüseyin İ. (44) ile Metin D'ye (40) tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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