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Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

12.02.2022 18:53
Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir polis memuru, boşanma aşamasındaki eşi ile yanındaki kişiyi ve yoldan geçen bir genci silahla yaraladı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir polis memuru, boşanma aşamasındaki eşi ile yanındaki kişiyi ve yoldan geçen bir genci silahla yaraladı.

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Y.A'yı, Yahya A. yönetimindeki 26 DC 016 plakalı otomobilde gören polis memuru B.A, aracı durdurarak inmelerini istedi.

Araç içindekiler indikten sonra tabancasını çıkaran B.A. ile Yahya A. bir süre boğuştu.

B.A, tabancayla önce Yahya A'yı ardından eşi Y.A'yı çeşitli yerlerinden vurdu.

Bu sırada olay yerinden geçen Şeyma Ü'ye (17) de tabancadan çıkan kurşunlardan biri isabet etti.

Yaralılar, civardaki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Yahya A. ve Y.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, şüpheli B.A. ise olayın yaşandığı bölgede sabit görevde bulunan polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı kavga, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, B.A'nın otomobilin önünü keserek binmeye çalıştığı ardından ise Yahya A. ve eşi Y.A'yı çıkarak kavga etmeye başladığı görüldü. Bir süre sonra tabancasını çıkaran B.A'nın ateş ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Şüphelinin olayın hemen ardından gelen polis memurlarına teslim olduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Polis Memuru, Tragger, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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