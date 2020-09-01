Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, zanlı Enes T. (22), Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta yürürken arkasından yaklaştığı Hamza Kara 'ya (36) tabancayla ateş etti.

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