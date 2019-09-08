Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri

3 dakika önce

1990'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla öne çıkan sanatçılardan oluşan Çılgınlar Kulübü, "Şimdi 90'lar" konseriyle Bursa'da sahne aldı.

Bursa'da

1990'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla öne çıkan sanatçılardan oluşan Çılgınlar Kulübü, "Şimdi 90'lar" konseriyle Bursa'da sahne aldı.


Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde farklı yaş gruplarındaki müzikseverler uzun kuyruk oluşturdu.


Gecede, aralarında Erdal Çelik, Jale, Reyhan Karaca, Pınar Aylin, Sibel Alaş, Uhde Seçil ve Ümit Sayın'ın olduğu sanatçılar, 1990'lı yıllara damga vurmuş eserlerini seslendirdi.

Sanatçılar, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde hareketli şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.

Açıkhava Tiyatrosu, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu kuzuları almak isteyenler 6 ay öncesinden sıraya giriyor! Tanesi 2 bin 500 lira
Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi Balmumundan yapılan android işlemcili heykel hem kemençe çalıyor, hem de türkü söylüyor Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 04:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]