Bursa'da Simitçi, Milletvekili Erkan Aydın'a Anlattı: "Bir Kadın Dört Liralık Simidi Veresiye Almak İstedi" - Son Dakika
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Bursa'da Simitçi, Milletvekili Erkan Aydın'a Anlattı: "Bir Kadın Dört Liralık Simidi Veresiye Almak İstedi"

17.07.2022 15:06

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Karacabey'de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Esnaf satış yapamamaktan vatandaş da hayat pahalılığından dert yandı. Bir simitçi, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Karacabey'de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Esnaf satış yapamamaktan vatandaş da hayat pahalılığından dert yandı. Bir simitçi, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi" dedi.

Bursa Karacabey'de bir simitçi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek dört liralık simidi veresiye almak istedi. 'Ay başında ödesem olur mu' dedi. Yıllardır simitçilik yapıyorum ilk defa böyle bir durumla bu dönemde karşılaştım" sözleriyle ekonominin durumunu özetledi.

Bir pazarcı da "Vallahi utanıyorum ama mecburuz. Alma güçleri yok" dedi.

Milletvekili Erkan Aydın da şunları söyledi:

"Durum içler acısı. İktidar sabredin diyor ya. Millet bir simit alamayacak duruma geldi. 'Fiyat artışı yok güncelleme var, bütün dünyada enflasyon var' dedikleri bir ülkede, insanlar sabah aç karnına işe gitmemek için veresiye simit almak durumunda kalıyorlar. İşte. 2022 Türkiye'si. Saraylarda yaşıyorlar ancak halkımız muhtaç olmuş bir kuru simide."

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Kaynak: ANKA

Milletvekili, Erkan Aydın, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Simitçi, Milletvekili Erkan Aydın'a Anlattı: 'Bir Kadın Dört Liralık Simidi Veresiye Almak İstedi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Simitçi, Milletvekili Erkan Aydın'a Anlattı: "Bir Kadın Dört Liralık Simidi Veresiye Almak İstedi" - Son Dakika
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