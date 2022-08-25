Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı

25.08.2022 18:55

Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı Bursa'nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde şimşekten kaçan iki kişinin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezde ve ilçelerinde dün yağış ve şimşekler etkili oldu. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde iki kişinin şimşek çakması ile yaşadığı panik kameralara yansıdı. Bursa ve çevresi için meteoroloji ve AFAD yoğun yağışlara karşı vatandaşın dikkatli olması için uyarılarını sürdürüyor. Bursa ve ilçelerinde yağışın cumartesi günü etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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