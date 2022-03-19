Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

19.03.2022 10:04
Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı

Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.

Bursa'da camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler kameralara yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız birinci kattaki evin camlarındaki sineklikleri sökerek çalmak istedi. Şahıslar bu esnada ev sahibi tarafından fark edildi. Sesleri duyan ev sahibi cama çıktı.

Kısa süre içinde işlemi tamamlayan zanlılar, ev sahibinin bağırmasının ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

Bu anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlıların benzer yöntemle başka evlerden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. - BURSA

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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sineklik hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika


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