Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), kapıyı üzerine kilitleyerek evdeki malzemelere zarar vermeye başladı. Daha sonra 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Nebahat N, televizyon, sandalye, halı, valiz ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları sokağa attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı - Son Dakika

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