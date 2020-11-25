Bursa'da siren sesi çalınmayacak - Son Dakika

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ortamında dolaşan 'ilimizde siren sistemlerinin çalınacağı' haberi doğru değildir. Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

AFAD , sosyal medya hesaplarında dolaşan siren çalınacağı haberini yaptığı açıklamayla yalanladı.

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