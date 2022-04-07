Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi - Son Dakika
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Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

07.04.2022 09:21
Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi.

Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.

Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi. - BURSA

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Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi - Son Dakika
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