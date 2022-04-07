Bursa'da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu'ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.
Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da sırra kadem basan Zeynep'ten iyi haber geldi - Son Dakika