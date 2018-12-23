Son Dakika Haberleri: Bursa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa- İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:53 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu Hırsızlar Vanaları Çalınca İstanbul'a Su Veren Melen Nehrine Yakıt Sızdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:26:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]