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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'sis' kazası: 5 yaralı

Bursa'da 'sis' kazası: 5 yaralı

7 saat önce

Bursa-Ankara karayolunda yoğun sis yüzünden meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı.

Bursa'da 'sis' kazası: 5 yaralı, System.String[]

Bursa-Ankara karayolunda yoğun sis yüzünden meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kestel ile İnegöl ilçeleri arasında Turan Köy rampasında meydana geldi. İddiaya göre İnegöl İstikametinden Bursa istikametine seyreden araçlar Turan Köy rampası inişinde yoğun sis sebebiyle yavaşlayınca arkadan gelen araçlar öndekilere çarptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi de olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa - Ankara karayolunu tekrar trafiğe açabilmek için harekete geçen trafik ekipleri hurdaya dönen araçları yoldan kaldırabilmek için seferber oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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