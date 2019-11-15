Son Dakika Haberleri: Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı
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Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ve çevresinde, sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi, zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte yavaş yavaş ilerlerken, yayalar da yolun karşısına geçmekte zorlandı. Öte yandan trafikte de aksamalar meydana geldi. Yoğun sis, saat 11.30 itibariyle etkisini kaybetti.


İnegöl, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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