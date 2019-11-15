Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı (2)

KAZA MEYDANA GELDİ 1'İ AĞIR 3 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle iki kamyon kafa kafaya çarpışırken; biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Kırsal Kozluca ile Yeniyörük yolu üzerinde meydana geldi. Yeniyörük Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mensur Dağcı(52) yönetimindeki 16 KEH 09 plakalı kamyon ile İnegöl'den Yeniyörük Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Fatih Çınar(45) 16 AFS 35 plakalı kamyon, sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azalınca kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyonlar savruldu. Kaza sonucunda her iki kamyonun sürücüsü ile 16 AFS 35 plakalı kamyonda bulunan yolcu İrfan Alsan(34) yaralandı. Kamyonda sıkışan Mensur Dağcı(52), kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.