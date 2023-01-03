Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir- İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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