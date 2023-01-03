Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

03.01.2023 12:46
Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir- İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda oluşan aksama ekiplerin tedbirleriyle kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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