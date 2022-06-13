Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

13.06.2022 20:00
Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde 1.5 metre uzunluğunda yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde 1.5 metre uzunluğunda yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Sitede ikamet eden ailelerin çocukları, bahçede yılan gördü. Aileler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladı. File içine alınan yılan ekiplerce şehir merkezi dışındaki doğaya salındı. - BURSA

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Sağanak yağış ve rüzgara dayanamayan 15 metre boyundaki ağaç otomobilin üzerine devrildi Sağanak yağış ve rüzgara dayanamayan 15 metre boyundaki ağaç otomobilin üzerine devrildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da site bahçesinde 1.5 metre boyunda yılan yakalandı - Son Dakika
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