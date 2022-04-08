Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı - Son Dakika
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Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

08.04.2022 17:01
Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedaviye alındı

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'ndeki sitenin sakinleri, bahçede bulunan havuzda bir çocuğun çırpındığını gördü.

Çocuğu havuzdan çıkaran site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sitede yaşamadığı öğrenilen ve henüz kimliği tespit edilemeyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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