Bursa'da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa'da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek - Son Dakika Spor

Bursa'da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek

6 saat önce

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Altınordu maçı öncesinde stada gelecek taraftarlara kırmızı giyinmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bursa'da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek, System.String[]

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Altınordu maçı öncesinde stada gelecek taraftarlara kırmızı giyinmeleri yönünde çağrıda bulundu.


Eskişehirsporlu taraftarlar Bursaspor maçında tribünde siyah giyinerek takımlarına destek olmuşlardı. Ligin 21. haftasında oynanacak olan Altınordu maçı öncesinde de taraftarların kırmızı renk kıyafetler giymeleri bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehirspor Taraftar Birliği Başkanı Murat Diri, siyah kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu. Diri, "Değerli Eskişehirspor camiası, özümüze dönme süreci dört haftadır olumlu yanıtlar veriyor. Futbolcu kardeşlerimizin biz bize olarak nitelendirdikleri bu dönemde yönetimde, takımda ve taraftarda da birliktelik en üst düzeye çıktı. Bu şartlar altında gittiğimiz Bursa deplasmanında tek renk siyah giyinen yönetimimize, Teknik Direktörümüz Mustafa Özer'e ve bütünlüğü bozmayan tüm taraftarımıza teşekkür ederiz. Deplasman için bizlere destek olan herkese teşekkürü borç biliriz. Çatısından dolayı tadilata alınan stadımız onarıldı ve maç oynanmaya hazır hale geldi. Bu maç çok önemliydi. Bu maça stadımızı yetiştirenlere de teşekkür ediyoruz. Büyük taraftarımız Bursa'daki simsiyah tribünün ardından evimizde kıpkırmızı giyinerek maça gideceğiz. Bütünlüğü bozmamak adına kırmızı giyinmeye özen gösterelim. Altınordu maçından alınacak galibiyetle ligde kalma adına umutlarımız daha da sağlamlaşacak. Lütfen bu zorlu mücadele de şanlı armamızı yalnız bırakmayalım" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Altınordu, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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