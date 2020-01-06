Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

7 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Orhangazi ilçesinden Büyükorhan'ın Düğüncüler Mahallesi'ne inşaatta çalışmak için gelen 67 yaşındaki ahşap işçisi Halil Acar, kaldığı evde ölü bulundu. Halil Acar'ı evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Acar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Halil Acar, Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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