Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Düğüncüler Mahallesi'nde, Halil Acar 'dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, bu kişinin tek başına yaşadığı eve gitti.

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