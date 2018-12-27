Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle 'Atı' 'Naylona' Sardılar
37 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesinde, otlaması için boş alana bırakılan at, soğuktan donmaması için naylona sarıldı.
BURSA'nın İznik
ilçesinde, otlaması için boş alana bırakılan at, soğuktan donmaması için naylona sarıldı. Bursa
'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk
Mahallesi'nde boş alana otlaması için bırakılan atın naylona sarılmış hali görenleri şaşırttı. Dondurucu hava nedeniyle atın soğuktan etkilenmemesi için yapıldığı öğrenilen uygulama, vatandaşların ilgisini çekti. Atın sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten çevredekiler, ortaya çıkan görüntünün ilginç olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: DHA
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