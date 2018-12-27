Son Dakika Haberleri: Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle 'Atı' 'Naylona' Sardılar

Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle 'Atı' 'Naylona' Sardılar

37 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, otlaması için boş alana bırakılan at, soğuktan donmaması için naylona sarıldı.

Bursa'da Soğuk Hava Nedeniyle 'Atı' 'Naylona' Sardılar, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, otlaması için boş alana bırakılan at, soğuktan donmaması için naylona sarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde boş alana otlaması için bırakılan atın naylona sarılmış hali görenleri şaşırttı. Dondurucu hava nedeniyle atın soğuktan etkilenmemesi için yapıldığı öğrenilen uygulama, vatandaşların ilgisini çekti. Atın sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten çevredekiler, ortaya çıkan görüntünün ilginç olduğunu söyledi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

Selçuk, İznik, Bursa, Güncel
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