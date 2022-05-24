Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı - Son Dakika
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Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı

24.05.2022 09:22

Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldıBURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir şahıs elini kolunu sallayarak bahçe kapısını çaldı.

Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı

BURSA Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir şahıs elini kolunu sallayarak bahçe kapısını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 3. Sümer Sokak'ta meydana gelen kapı hırsızlığı hayrete düşürdü. Rahat tavırlarla demirden bahçe kapısına yaklaşan hırsız kapıyı sökerek, soğukkanlı bir şekilde kapıyı metrelerce uzaklıktaki kamyonete taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri hırsızlık olayı hakkında inceleme başlattı.

Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı - Son Dakika
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