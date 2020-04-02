Bursa'da sokağa çıkamayanların pazar ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların ve ihtiyaç sahiplerinin pazar ihtiyaçları artık Büyükşehir Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerin ve ihtiyaç sahiplerinin taze sebze ve meyveden oluşan pazar ihtiyaçları artık Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan TARIM AŞ'nin hazırladığı organizasyonla karşılanıyor.

Hikmet Şahin Kent Halinde iki dükkan bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM AŞ'nin personelleri tarafından özenle seçilen sebze ve meyveler tek tek tartıldıktan sonra pazar filelerine doldurularak, semt pazarlarına çıkamayacak vatandaşların tüketimine hazır hale getiriliyor.

Yapılan açıklamada hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalarına 7/24 devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırlanan pazar filelerini her hafta 10 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.