Bursa'da sokağa çıkan çocuklar, sahile koştu - Son Dakika

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, sahil ve parklarda oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Bursa'da dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle sahil ve parklara gitti. Ailelerin, oyun oynayan çocuklar arasındaki sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi. Sahilde kumla oynayan Asya Özer (6), ?Denizi özlemiştim. Şimdi denize bakıyorum, iznin tadını çıkarıyorum? diye konuştu.

Kızıyla parka gelen ve sokağa çıkma izinlerini son dakikaya kadar değerlendireceklerini belirten Ayşe Eroğlu ise ?Bugünü dört gözle bekliyorduk. Çünkü kızım gerçekten evde çok sıkıldı. Okullar kapandığından beri evdeyiz hiç çıkmadık. Bugün adeta uçarak parka geldi? dedi.

Salgın nedeniyle çocuğunu dışarı çıkarmadığını söyleyen Hasan Kırdar da ?Evde çocuğun psikolojisi bozuldu. Park alanlarını seviyor, son zamanlarda oyuncaklarıyla bile oynamıyordu. Bugünü fırsat bildik. Çok da iyi oldu? diye konuştu.