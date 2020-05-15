Bursa'da sokağa çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

BURSA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle günlerdir evde olan 15- 20 yaşlarındaki gençler, bugün 4 saatlik izinde sokaklara, park ve bahçelere akın etti. Gençlerin sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ile 20 yaş arasındaki gençler, bugün 4 saat için verilen izinde cadde ve sokaklara akın etti. Bazı gençler, çimlerde oturup sohbet ederken, bazılarıysa yürüyüş yaparak, güneşli havanın keyfini çıkardı. Gençlerin sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.