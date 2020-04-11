Bursa'da sokağa çıkıp polise direnen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkıp polise direnen bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin uyarısına rağmen eve dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı. Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., eve dönmemek için direndi. Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Süleyman H. hakkında yürütülecek adli soruşturma sonunda 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile dava açılması gündeme gelecek.