Bursa'da sokağa çıkıp polise direnen kişi, gözaltına alındı - Son Dakika

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Bursa'da sokağa çıkıp polise direnen kişi, gözaltına alındı
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı. Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., hakaretler savurarak, eve dönmemek için direndi. Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
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