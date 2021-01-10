Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası - Son Dakika

Ayrıca kentin farklı bölgelerinde kısıtlamaya uymayan 8 kişiye de para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında bekçilerden kaçan Y.Y. ise saklandığı evde yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Mahallesi Mevlana Camisi mevkisinde de bisikletiyle gezen S.K'ye para cezası verildi.

Ekipler, iki kişiye de kısıtlama kurallarını ihlal etmekten ceza uyguladı.

Kasım Efendi Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durdurdukları iki kişiye izin belgesi sordu. İzin belgesi gösteremeyen şahıslardan M.A, gazetecilere tepki gösterdi.

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