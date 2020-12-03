Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti

03.12.2020 07:47
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti, System.String[]

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıya direnen 3 kişiden S.S. olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen basın mensubuna önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti.

Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükbalıklı Mahallesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor
Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor         
07:24
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu         
22:46
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi         
17:14
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 07:56:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei