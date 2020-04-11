Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferleri durduruldu - Son Dakika

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Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferleri durduruldu
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Belediyeye ait Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinin (BURULAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.
Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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