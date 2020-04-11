Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi yakalandı - Son Dakika

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Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi yakalandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişi gözaltına alındı.
Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyreden bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, İngaz Kavşağı'nda durduruldu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A. emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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