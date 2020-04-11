Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde yürüyen 50 yaşındaki Süleyman H'yi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönmesi konusunda uyardı.
Uyarıları dikkate almayan Süleyman H, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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