Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.?yı yaraladı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.?yı yaraladı. Yaşanan bu olay amatör kameraya yansıdı. Olay, dün Olay, dün Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak üzerinde akşam saatlerine doğru meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde elinde tüfek bulunan E.T. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. O.A.?ya ve etrafa hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek O.A.?yı yaraladı. Bunun üzerine O.A. evinin önünde yere yığılırken, vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bursa Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı. Yaralı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Harekete geçen polis ekipleri E.T.'yi yakaladı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan bu olay, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası eli tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu görülüyor. Yaşanan bu olay, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası eli tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu görülüyor. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı